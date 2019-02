Intesa: utile 2018 sale a 4,05 miliardi

Intesa Sanpaolo chiude il 2018 con un utile a 4,05 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,81 dell'anno precedente. Il quarto trimestre batte le stime con profitti a 1,03 miliardi, rispetto a 1,04 dello stesso periodo del 2017. Proposto il pagamento di 3,45 miliardi di dividendi cash pari all'85% del payout ratio indicato nel piano d'impresa per il 2018. Il cda ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di 19,7 centesimi di euro per azione.

Per il 2019 la banca prevede un aumento del risultato netto rispetto al 2018, conseguente a una crescita dei ricavi, una continua riduzione dei costi operativi e un calo del costo del rischio. La politica di dividendi per l'esercizio 2019 prevede la distribuzione in contanti di un payout pari all'80% dell'utile.

"i tratta del migliore risultato dal 2007". Lo afferma il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, circa i risultati dell'anno passato. "Siamo molto soddisfatti - aggiunge - dei risultati raggiunti nel 2018: nel primo anno del Piano d'Impresa, pur in un contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo ha confermato la capacità di raggiungere tutti gli obiettivi"