Borsa: Milano positiva, giù Astaldi

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Astaldi che frena del 5% dopo una breve sospensione in asta di volatilità, ancora in attesa delle offerte per il salvataggio.

Gli operatori a Milano e sulle altre Borse europee attendono soprattutto gli indici Pmi sul terziario della zona euro: tra i titoli principali, la Juventus sale dell'1,7%, Banco Bpm dell'1,3%, Unicredit e Tim dell'1,2%, mentre Campari cede l'1,4%.