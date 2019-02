Borsa: Europa forte, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Piazza Affari e le Borse europee si avvicinano in chiaro rialzo alla boa di metà giornata: Londra è la più forte (Ftse 100 +1,3%) grazie soprattutto ai titoli delle materie prime, seguita da Francoforte (+1,1%), Parigi e Milano, entrambe in aumento di un punto percentuale.

In Piazza Affari oltre ad Amplifon (+3,8%), bene soprattutto il settore del credito con Mediobanca che sale del 3,6%, Banco Bpm del 3,5%, Ubi del 3,1% e Intesa del 2,8% in attesa dei conti. Positive Exor (+1,8%) e Tim (+1%), mentre Stm perde un punto percentuale e Astaldi cede il 4% ancora in attesa delle offerte per il salvataggio.