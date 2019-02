Spreco alimentare: Car, nel 2018 recuperate 1090 t di cibo

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Sono oltre 1090 le tonnellate di frutta e verdura fresca recuperate dal Centro Agroalimentare di Roma (CAR) e poi ridistribuite alle Onlus della Capitale e della Regione Lazio per il progetto "Il Cibo che serve" ideato dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) di Roma e Provincia per un valore di mercato dei prodotti recuperati e di potenziale risparmio di 2.180.000,00 di euro. E' la stima del Car in occasione della VI Giornata Nazionale di Prevenzione allo Spreco Alimentare, che verrà celebrata domani 5 febbraio.

Inoltre, domani presso la sede dell'Enpam, in piazza Vittorio Emanuele II 78, si terrà alle ore 10.30 l'evento di educazione alimentare "Primo: Non Sprecare - Alimentare il valore del cibo", che rientra nelle manifestazioni ufficiali della Giornata promossa dalla campagna Spreco Zero e dal progetto 60 Sei ZERO del Ministero dell'Ambiente e Università di Bologna - Distal (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari). La Giornata, che si aprirà con una lezione di educazione e prevenzione allo spreco alimentare, è promossa dall'ENPAM nella cornice di Piazza della Salute insieme al Municipio Roma I Centro e alle ACLI di Roma e provincia.

In questa occasione le ACLI di Roma presenteranno anche gli sviluppi del progetto "Il Cibo Che Serve", grazie al quale nel solo 2018 sono stati recuperati 39.581 kg di pane (124.558 kg dall'inizio del progetto) e 7.258 kg di ortofrutta invenduti, per un valore economico di circa €107.000 (335.000 euro se consideriamo il periodo dall'avvio dell'iniziativa). (ANSA).