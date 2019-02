Moda: Capasa, atteso rallentamento a +1%

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Rallenta la corsa del fatturato del sistema della Moda italiano: nel primo semestre dell'anno è attesa una crescita massima dell'1%, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso l'aumento era stato del +2,8%. A spiegarlo è stato Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda, a Milano per la presentazione della Fashion week (dal 19 al 25 febbraio).

"E' dovuto alla congiuntura internazionale, con la Brexit e la guerra dei dazi. Elementi che, per un sistema che esporta molto, possono incidere negativamente". Ma, ha voluto ricordare Capasa, siamo sempre "un sistema che vale il 12% del valore aggiunto nazionale e con 700mila addetti. Solo le imprese milanesi della Moda fatturano 28 miliardi all'anno. Il Governo "ha messo sul tavolo fondi pari a quelli messi per le passate edizioni. Mi pare proprio ci sia la volontà di accompagnare il settore".