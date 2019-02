Mise: non rinnovato contratto Castano

Il contratto di Giampiero Castano, che per 11 anni ha gestito le crisi aziendali al ministero dello Sviluppo economico, non è stato rinnovato dal ministro Luigi Di Maio. Lo riferisce lo stesso Castano, aggiungendo che "il contratto era scaduto e come tutti i contratti si possono rinnovare oppure no, non ne faccio un problema". Alla domanda su come sia avvenuto l'addio al Mise, Castano ha risposto: "Con Di Maio c'è stato un saluto corretto come deve essere".