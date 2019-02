Inflazione gennaio frena ancora, a 0,9%

L'inflazione rallenta ancora: a gennaio l'indice si ferma allo 0,9%, dall'1,1% di dicembre. Lo rileva l'Istat diffondendo le stime preliminari. Il tasso risulta così in rallentamento per il secondo mese consecutivo, portandosi sotto la soglia dell'1%. E' il valore più basso dall'aprile del 2018, ovvero da dieci mesi. Su base mensile si registra invece un aumento dello 0,1%. "Il 2019 si apre con un'inflazione in calo, accentuando i segnali di debolezza che avevano caratterizzato l'ultima parte del 2018". Sempre a gennaio rallenta anche la crescita dei prezzi per il cosiddetto carrello della spesa (in cui rientrano i beni alimentari, per la cura della casa e della persona). L'indice, infatti, si attesta allo 0,5%, dallo 0,7% di dicembre. Si tratta del livello più basso da marzo 2018.