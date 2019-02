Borsa: Europa in calo con materie prime

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Borse europee in negativo in avvio di settimana con le materie prime in calo mentre avanzano energia e tlc. L'indice d'area Stoxx 600 cede un quarto di punto. Tra i singoli listini Parigi perde lo 0,44%, Francoforte lo 0,33%. Leggermente positive Londra (+0,11%) e Milano (Ftse Mib +0,06% a 19.595 punti). Con l'Asia poco mossa e con volumi ridotti per effetto del capodanno cinese, il mercato guarda agli Stati Uniti con le trimestrali e ai colloqui in corso tra Usa e Cina sul commercio mentre il dollaro si apprezza sull'euro. La moneta unica passa di mano a 1,144 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è a 258 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,74%. A Piazza Affari si conferma il buon passo di Tim (+1,92%) con il ceo di Cdp Fabrizio Palermo favorevole al progetto della rete unica per la banda ultralarga.

E ben comprate restano Recordati (+2%) dopo la chiusura dell'Opa, Fineco (+2,4%) e Poste (+1,7%). Sempre sotto vendita Fca (-1,3%).