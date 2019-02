Borsa: Europa in calo, a Milano sale Tim

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Borse europee ancora in terreno negativo dopo l'apertura debole di Wall Street. Il miglior listino è quello londinese, che è piatto, mentre perdono Parigi (-0,7%), Francoforte (-0,4%) e Madrid (-1%). In calo anche Milano, che cede lo 0,2%, in avvio di una settimana ricca di bilanci, soprattutto per le banche, e sotto il peso del dato sull'inflazione a gennaio, che ha rallentato. I mercati mondiali scontano anche le stime degli analisti, che attendono utili in calo per le società americane nel primo trimestre. Lo spread è a 259 punti, come in apertura di seduta. L'euro è stabile a 1,14 dollari. In Piazza Affari vola Astaldi, in attesa delle offerte dei pretendenti, fra cui Salini (+0,26%), e sale Tim (+1,59%), dopo l'apertura di Cdp alla creazione di una rete unica e l'attesa di un imminente incontro tra Tim e Open Fiber, confermato dal presidente della compagnia telefonica Fulvio Conti. Fra i titoli più solidi ci sono Fineco (+2,78%) e Recordati (+2,2%). In coda ci sono Juve (-3,5%) e Fca (-1,9%).