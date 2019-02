Assiom Forex: Mocio nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Massimo Mocio (direttore generale di Banca Imi) è il nuovo presidente di Assiom Forex, l'associazione italiana degli operatori dei mercati finanziari. Il nuovo consiglio dell'Associazione, eletto a Roma a conclusione dei lavori del XXV Congresso, ha nominato il comitato di Presidenza che comprende, oltre a Massimo Mocio, Roberto Pezzoliquale vicepresidente vicario, Roberto Ferrari(vicepresidente), Marco Bertotti(segretario generale), Luciano Turba(tesoriere) e Marco Malavasi (presidente collegio revisori). Mario Erba, Alberto Basadonna, Andrea Torri e Claudia Segre sono i nuovi membri del Comitato di Presidenza.

"L'associazione - spiega il neo presidente - auspica di fornire un contributo importante per diffondere in Italia la cultura finanziaria, per incidere in modo positivo sulla trasparenza dei mercati finanziari, per promuovere la formazione e la crescita professionale dei colleghi in modo da contribuire a porre sempre più la finanza al servizio dell'economia reale".