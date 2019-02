Spread Btp-Bund schizza a 260 punti, crolla attività manifatturiera a gennaio

Lo spread tra Btp e Bund schizza a 260 punti base dai 244 punti segnati in avvio di giornata. Il differenziale è risalito a quota 260 per la prima volta da metà gennaio, scontando il crollo dell'attività manifatturiera italiana ai minimi da cinque anni e mezzo rilevato dall'indice Pmi, all'indomani dei dati Istat sul Pil che hanno certificato la recessione tecnica dell'Italia. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni è in rialzo al 2,76%.



Milano gira in negativo, Europa contrastata - Piazza Affari gira in negativo (-0,2%) mentre il resto delle piazze europee è contrastato: Londra guadagna lo 0,6%, Parigi è quasi piatta (+0,06%), Francoforte è debole (-0,1%). Solo Madrid fa peggio di Milano (-0,7%). Sul Ftse Mib continua la discesa del titolo della Juventus (-4,8% dopo essere anche stato congelato per eccesso di ribasso). In calo anche Poste (-2%), Banco Bpm (-1,7%), Saipem (-1,6%) e Snam (-1%). Rallenta il passo positivo di Ferrari (+2,2%) assieme a quello di Cnh (+1,8%) e Diasorin (+1,8%).