Spread Btp-Bund schizza a 260 punti base

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Lo spread tra Btp e Bund schizza a 260 punti base dai 244 punti segnati in avvio di giornata. Il differenziale è risalito a quota 260 per la prima volta da metà gennaio, scontando il crollo dell'attività manifatturiera italiana ai minimi da cinque anni e mezzo rilevato dall'indice Pmi, all'indomani dei dati Istat sul Pil che hanno certificato la recessione tecnica dell'Italia. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni è in rialzo al 2,76%.