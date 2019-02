Pil, Conte: 'Il 2019 sarà bellissimo, per l'Italia ripresa incredibile'

"Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta determinazione da parte del governo". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista a "Povera Patria" in onda stasera su Raidue.



Poi il premier parla del rapporto tra i vicepremier Di Maio e Salvini: "Andiamo tutti d'accordo; non litighiamo. Noi ci confrontiamo. Non ci sono motivi di divergenza, assolutamente".



"Non c'è motivo di perdere la fiducia" dopo i dati sul Pil. "C'è una guerra di dazi che per fortuna si sta ricomponendo" e allo stesso tempo "le misure della manovra non sono ancora entrate in vigore. Il futuro dell'Italia lo stiamo creando adesso, abbiamo varato una manovra espansiva con un piano di ammodernamento delle infrastrutture. Non siamo degli sprovveduti", afferma il premier agli Stati generali delle coop.

