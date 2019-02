Borsa: Europa positiva con settore auto

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Le Borse europee sono positive in avvio di scambi ma senza particolare slancio: Londra guadagna lo 0,3 e Milano lo 0,4%, mentre Parigi è più debole (+0,2%) e Francoforte è piatta, come l'indice Euro Stoxx.

Sulla piazza tedesca cede Deutsche Bank (-2,5%), dopo i conti che, pur segnando un ritorno all'utile hanno deluso le attese degli analisti. Male anche Adisas (-2,5%) dopo il downgrade a Neutral di Ubs. A Francoforte salgono invece Daimler (+1,4%) e Bmw (+0,3%). In linea a tutto il comparto automotive (+0,9% sull'Euro Stoxx), dopo che dalle trattative Cina-Usa sui dazi sono arrivati segnali rassicuranti. A Londra infatti guadagna Rolls-Royce (+2,2%), a Milano Ferrari e Fca (+3,5% e +2%), Peugeot (+0,7%) e Renault (+0,4%) a Parigi. In Francia i progressi nelle trattative sui dazi rafforzano anche i due colossi del lusso Kering (+1,6%) e Lvmh (+1,5%).