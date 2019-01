Musk, 241mila km su jet privato in 2018

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GEN - Il Washington Post fa le pulci al ceo di Tesla, Elon Musk, e all'uso del suo jet privato con cui lo scorso anno ha volato per oltre 150mila miglia (241mila km), oltre sei volte il giro della terra.

Voli di lavoro ma anche di piacere, mentre altri servivano solo ad attraversare Los Angeles, bruciando centinaia di litri di carburante nonostante l'imprenditore visionario si dichiari a favore dell'energia rinnovabile e per il rispetto dell'ambiente.

Voli, scrive il giornale, pagati in gran parte da Tesla, la casa automobilistica con miliardi di debiti dove il magnate ha tagliato migliaia di posti di lavoro. La societa' potrebbe dover rispondere di queste spese oggi quando rivelera' agli investitori i suoi profitti annuali. Il Wp riporta anche la versione di Tesla, che sostiene di non pagare i viaggi personali di Musk ma non ha fornito una stima di quanti voli abbia pagato lo scorso anno.