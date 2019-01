Compagnia S.Paolo, 170mln stanziamenti

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Compagnia di San Paolo prevede stanziamenti per 170 milioni di euro nel 2019. L'anno scorso ha erogato 180 milioni di euro per lo sviluppo di circa 800 interventi. Le linee programmatiche per il 2019 sono state illustrate dal presidente Francesco Profumo e dal segretario generale Alberto Anfossi nella Giornata della Compagnia al Teatro Regio di Torino.

"Quando presentammo il piano strategico quadriennale nel gennaio 2017 lanciammo l'idea - ha ricordato Profumo - di una fondazione in grado di trasformarsi in un hub di conoscenze e competenze. Siamo diventati una piattaforma in grado di creare le condizioni ambientali per rendere attrattivo questo territorio creando nuova fiducia in Torino".

"Il patrimonio della fondazione ammonta a 6,5 miliardi di euro. Se la partecipazione in Intesa Sanpaolo garantisce un dividendo importante, il resto del portafoglio è investito in modo diversificato per rappresentare sia una fonte ulteriore di risorse sia un complemento in termini di rischio", spiega Anfossi.