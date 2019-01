Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo

(ANSA) - TOKYO, 30 GEN - Apertura nuovamente all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo, con i riflettori puntati sui negoziati commerciali tra Cina e Usa e i risultati trimestrali dei colossi tecnologici, in primis la Apple, in linea con le aspettative degli analisti. L'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 20.706,20, con un guadagno di 41 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile a 109,40 sul dollaro, e a 125,10 sull'euro.