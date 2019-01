Ance, al via mobilitazione permanente

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il Consiglio Generale dell'Ance, riunito oggi a Roma nella sede nazionale dell'associazione costruttori, ha deliberato di "indire una mobilitazione permanente delle imprese del settore per denunciare la grave assenza di azioni e decisioni da parte della politica, in ultimo il vuoto assoluto del Dl Semplificazioni che non semplifica nulla, che abbiano veramente a cuore lo stato delle infrastrutture e quindi il bene sociale del Paese". Lo si legge in una nota dell'associazione.

"E' arrivato il momento di denunciare con forza l'inerzia decisionale che sta condannando i cittadini a pagare un prezzo altissimo in termini di sicurezza e qualità della vita", spiega il presidente Gabriele Buia che ha ricevuto mandato dai Presidenti del sistema di dare avvio a una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale per evidenziare "il grave stato di incuria e di degrado in cui versano strade, scuole, edifici pubblici e privati".