Borse Europa chiudono positive

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Borse europee positive in chiusura, con Londra maglia rosa (+1,29%) nel giorno in cui il Parlamento ha discusso il 'piano B' del premier Theresa May per la Brexit.

Il listino peggiore è invece Francoforte, che ha terminato le contrattazioni poso sopra la parità (+0,08%). In rialzo Parigi (+0,81%), Milano (+0,48%) e Madrid (+0,63%).