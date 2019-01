Borsa: Europa sale con Londra per Brexit

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Le Borse europee si sono orientate a un cauto rialzo, dietro Londra (+1%), in attesa del nuovo voto del Parlamento britannico sul 'piano B' della premier May sulla Brexit. Soffrono tuttavia i tecnologici che risentono dei cali visti in Asia sulla scia delle accuse Usa a Huawei e in attesa, dopo la chiusura di Wall Street, dei conti Apple, primi di una serie di risultati che attesteranno quanto ha pesato sugli utili aziendali la guerra commerciale avviata da Trump. Soffrono anche gli automobilistici che appesantiscono soprattutto Francoforte (+0,01%) per un deludente annuncio sugli stimoli al mercato locale da parte delle autorità cinesi. Mentre Parigi sale dello 0,37% e Milano resta al palo (+0,03%) le scommesse di un rinvio dell'uscita del Regno Unito dalla Ue aiutano il listino londinese alla luce di un possibile emendamento in questo senso dei laburisti, anche se a riscrivere l'accordo con l'Europa è atteso anche uno dei conservatori sul confine irlandese.