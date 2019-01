Borsa: Milano -0,39% con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Piazza Affari conferma il calo dell'avvio con il Ftse Mib che perde lo 0,39% a 19.733 punti.

Vendite in particolare sui bancari e gli automobilistici. Nel credito frenano in particolare Unicredit (-1,75%), Intesa Sanpaolo (-0,94%), Banco Bpm (-0,65%). In negativo poi Pirelli (-1,69%), Cnh (-1,57%) mentre Brembo guadagna lo 0,97 per cento.

Marginale Eni (-0,21%) dopo l'importante investimento ad Abu Dhabi nella raffinazione. Di contro sale Azimut (+2,83%) che prosegue la buona intonazione già avvita la scorsa settimana anche grazie ad una serie di report. Bene poi la Juventus (+1,67% che in campionato allunga sul Napoli. Tra gli altri buon passo per Buzzi (+1,03%), Recordati (+1,04%) e Tim (+1,02%). Lo spread tra btp e bund sale a 248 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,67%.