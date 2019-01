Landini, governo parli con il sindacato

"Questo governo non si confronta con il sindacato, non si confronta con nessuno. Anche il Parlamento è diventato un passacarte. Ma non si può tenere conto che abbiamo 12 milioni di iscritti, con noi ci si deve discutere". Lo ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a In Mezz'ora su Raitre.

"Si sono definiti il governo del cambiamento, ma un Paese così complesso non si cambia da soli, devi coinvolgere i soggetti che rappresentano le persone, deve esserci un confronto e una discussione. Abbiamo bisogno di unire, non di dividere e di esasperare i toni", ha aggiunto.

Guardando ai governi passati, da Monti a Renzi all'attuale che hanno minimizzato il ruolo del sindacato Landini ha precisato che "tutti hanno preso batoste, tutti sono andati a sbattere, il sindacato invece c'è ancora".