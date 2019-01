Renault: cda nomina Senard presidente

Il Consiglio di amministrazione del gruppo Renault ha cooptato Jean-Dominique Senard come nuovo direttore e lo ha eletto presidente e ha nominato Thierry Bolloré come amministratore delegato. E' quanto si legge in una nota del gruppo nella quale si precisa che "preso atto delle dimissioni del suo attuale presidente e amministratore delegato.

il cda ha deciso di fornire a Renault una nuova struttura di governance e una divisione delle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato.