Mediaset consolida in Spagna, Borsa vola

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Mediaset Espana ha varato un piano di 'buyback' da 200 milioni per salire fino al 9,9% del capitale proprio e ha confermato di voler distribuire anche quest'anno il 50% degli utili come dividendo agli azionisti. Lo rende noto un comunicato del gruppo, che in Borsa a Madrid cresce del 5% a 6,2 euro.

Positiva anche la controllante Mediaset in Piazza Affari, in rialzo di mezzo percentuale nonostante un report di Mediobanca - tradizionalmente positiva sul Biscione - che abbassa il giudizio sul titolo del gruppo italiano da 'outperform' a 'neutral'.