L'elezione di Landini, si chiude il congresso della Cgil

"Se attraverso il voto segreto mi darete la vostra fiducia, questo significa un vincolo e un mandato preciso: guidare una Cgil unitaria e dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi anni": lo afferma Maurizio Landini nel suo intervento programmatico all'assemblea generale, prima del voto per la sua elezione a segretario generale della Cgil. "La Cgil o è una o non è, o è plurale o non è", sottolinea.



"Proporrò una delibera per nominare due vice segretari": lo anticipa Landini facendo i nomi di Vincenzo Colla e Gianna Fracassi.



"Dobbiamo cambiare le scelte sbagliate che sta facendo questo governo". Landini ricorda il prossimo appuntamento, già fissato da Cgil, Cisl e Uil con la manifestazione nazionale del 9 febbraio a Roma: "Dobbiamo riempire la piazza, dobbiamo dare voce e parola al lavoro". La manovra, sottolinea, "è miope e recessiva, e non assume la stabilità e la qualità del lavoro quale bussola del cambiamento economico e sociale".



"Se qui qualcuno si sente landiniano, colliano, camussiano sappia che sono sintomi di una malattia che va curata subito": così il segretario generale in pectore della Cgil in un passaggio del suo discorso programmatico all'assemblea generale, prima del voto, fa una battuta per rimarcare l'unità della Cgil. Il congresso, sottolinea, "si è chiuso in modo unitario, non solo qui, ma in tutte le camere del lavoro, le categorie e le regioni".



"Tutti quelli che lavorano abbiano gli stessi diritti". Il leader della Cgil indica "la lotta" per i diritti che, rimarca, "ha bisogno di un'organizzazione unita". "Questa è una società che mercifica e sfrutta le persone, dobbiamo combatterla qui e ora. È un impegno che val bene una vita", aggiunge.



Errore in un tweet, mai con Maduro - "Mai con Maduro": così la Cgil nazionale precisa la propria posizione, assunta oggi in una mozione approvata dal congresso nazionale, relativa ai fatti che si stanno registrando in queste ore in Venezuela, respingendo le letture "interessate e pretestuose". La precisazione arriva dopo un tweet della stessa Cgil che, sottolinea la confederazione, aveva "travisato il senso" dell'ordine del giorno approvato. Così in un successivo tweet la Cgil ha quindi ammesso che "l'errore nel tweet sulla mozione Venezuela c'è stato". "È assolutamente sbagliato e fuorviante descrivere una Cgil amica di dittatori sanguinari. I dittatori - specifica la Cgil in una nota -. Noi li abbiamo sempre combattuti, in patria e fuori, quando è stata messa in discussione la libertà dei cittadini".



Colla, fatta cosa giusta per unità, sosteniamo Landini - "Abbiamo fatto la cosa giusta per mantenere unita la Cgil. Siamo la Cgil tutti insieme. Tutti insieme sosteniamo Maurizio Landini". Lo sottolinea Vincenzo Colla, proposto da Landini come vice segretario generale della Cgil, intervenendo all'assemblea generale che eleggerà il nuovo leader. Intervento poco dopo anche di Gianna Fracassi, la donna che è stata proposta anche per il ruolo di vice segretario generale: "Questo è il tempo del noi", rimarca.