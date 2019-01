Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee proseguono in terreno positivo. I mercati non risentono della flessione a gennaio dell'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona e della Germania. In attesa della riunione della Bce permangono le incertezze per la vicenda della Brexit e per il dialogo tra Usa e Cina sul tema dei dazi. L'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1346 a Londra.

In positivo l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna lo 0,3%.

Milano (+1,2%) guida i listini del Vecchio continente.

Proseguono in rialzo anche Madrid (+0,7%), Parigi (+0,6%) e Francoforte (+0,5%). In controtendenza Londra (-0,2%) in attesa degli sviluppi politici sulla Brexit. In Europa si mette in mostra il settore dei tecnologici (+2,1%) e finanziari (+0,5%).

A Piazza Affari prosegue la marcia di Stm (+9,5%), dopo i conti del 2018 con l'utile in crescita. Corrono anche Mps (+2,8%), dopo il bond, Moncler (+2,5%), Pirelli e Tim (+2%). In positivo anche per le banche dove svetta Unicredit (+1,9%). In fondo al listino Recordati (-0,5%).