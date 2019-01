Borsa: Asia chiude in positivo

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in positivo spinte dai guadagni dei titoli del settore tecnologico, dopo che alcuni colossi del settore hanno annunciato un aumento dei dividendi nonostante una flessione dei guadagni.

L'attenzione degli investitori resta al difficile andamento dei negoziati sui dazi tra Usa e Cina. Attesa anche per le indicazioni che potranno arrivare dalla riunione della Bce e dall'intervento di Mario Draghi.

Tokyo (-0,09%) archivia la seduta invariata. Sul mercato valutario lo yen è poco mosso a 109,60 sul dollaro. In positivo Hong Kong (+0,2%), Shanghai e Shenzhen (+0,4%), Mumbai (+0,1%) e Seul (+0,8%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Francia, Germania e Usa. Negli Stati Uniti, inoltre, previsti anche i dati sulle scorte di petrolio ed i sussidi di disoccupazione. In Italia attesi i dati della bilancia commerciale.