Aeroporti, 185 mln passeggeri (+5,9%)

Il sistema aeroportuale italiano, in linea con il trend positivo registrato negli ultimi 4 anni, continua a crescere e chiude il 2018 con 185,7 milioni di passeggeri, il 5,9% in più rispetto al 2017 e 1,6 milioni di movimenti aerei (+3,1%). E' quanto emerge dai dati di Assaeroporti, che precisa come la crescita dei passeggeri sia trainata dal traffico internazionale (+7,2%). Il cargo, invece, segna un lieve calo dello 0,5% (a 1,1 milioni di tonnellate di merce trasportata), imputabile, tra l'altro - osserva l'associazione - al rallentamento dell'economia mondiale.

E' Genova lo scalo con la maggiore crescita di passeggeri nel 2018 (+16,5% a 1,455 mln). Ma sono diversi gli scali con un tasso a doppia cifra: Napoli (+15,8%), Palermo (+14,8%), Bolzano (+14,3%), Verona (+11,6%) e Milano Malpensa (+11,5%). In termini passeggeri Roma Fiumicino si conferma al primo posto, con quasi 43 milioni di viaggiatori (+4,9%). Se si considera anche Ciampino, Aeroporti di Roma tocca il record storico di quasi 49 milioni.