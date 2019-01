Record visitatori Musei Ferrari nel 2018

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - Sono state 540.000, nel 2018, le persone che hanno visitato i Musei Ferrari, regalando alla casa della Rossa un nuovo primato storico. Nel dettaglio 370.000 visitatori - in linea con il dato del 2017 - hanno varcato la soglia del Museo Ferrari a Maranello e 175.000 - con un incremento dell'11% sul 2017 - quella del Mef-Museo Enzo Ferrari a Modena.

A Maranello sono state presentate le mostre - tuttora in corso - 'Driven by Enzo', una raccolta delle quattro posti più amate dal fondatore del Cavallino Rampante e 'Passion and Legend' un omaggio alla storia dell'azienda e del 'commendatore'. A queste si è aggiunta lo scorso 3 gennaio la mostra 'Michael 50' dedicata ai 50 anni di Schumacher, aperta fino al 31 marzo. Al Mef è andata in scena la mostra 'Il Rosso & Il Rosa', con l'esposizione di alcune delle vetture di Maranello più amate da grandi personaggi femminili.