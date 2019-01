Le Borse europee chiudono in ribasso

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Le Borse europee hanno invertito la rotta sul finale di seduta e hanno chiuso in ribasso, dopo aver navigato in terreno positivo per la gran pare della giornata. La peggiore è stata Londra, che ha perso lo 0,85%. Francoforte ha lasciato sul terreno lo 0,17%, Parigi lo 0,15% e Milano lo 0,19%. L'unico listino in crescita è stato quello di Madrid, che ha guadagnato l'1%.