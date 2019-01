Borsa:Milano sale, bene Unicredit e Tim

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari gira al rialzo (Ftse Mib +0,4%) spinta da Unicredit (+2,8%), in vista dei conti, Juventus (+2,21%) e l'accoppiata Tim (+1,23%) insieme alle risparmio (+1,7%), dopo 3 sedute di forti ribassi fino a toccare nuovi minimi. Nonostante il rialzo dello spread sopra 253 punti salgono Banco Bpm (+2,31%) e Intesa Sanpaolo (+1,58%), il cui amministratore delegato Carlo Messina ha escluso categoricamente un coinvolgimento in Carige. Sprint di Mps (+2,4%), che ha collocato un bond da 1 miliardo di euro, mentre resta in calo Bper (-0,95%) insieme a Creval (-1,56%). Dimezza il calo Stm (-0,6%) dopo le stime trimestrali della rivale Asml, bene invece brillante Saipem (+1,36%), spinta dagli analisti di Citi che prevedono "ricavi migliori dei rivali". Positiva Tenaris (+1,3%), su cui Bofa ha confermato la raccomandazione d'acquisto, fiacca Fca (-0,17%), sprint di Stefanel (+5,7%), Astaldi (+4,68%) e Salini Impregilo (+2,12%).