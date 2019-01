Borsa: Europa in rialzo tranne Londra

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Girano al rialzo le borse europee tranne Londra (-0,28%), alle prese con la Brexit, da Madrid (+1,11%) a Milano (+0,6%), da Parigi (+0,42%) a Francoforte (+0,28%). Positivi i futures Usa, nonostante il calo delle richieste di mutui, in attesa dei prezzi delle case in novembre e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond, previsto in miglioramento. Preoccupano gli investitori la Brexit e le trattative sui dazi tra Usa e Cina, che riprendono la prossima settimana dopo la parentesi del vertice di Davos. In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 252,2 punti, stabile il dollaro sull'euro, in ripresa la sterlina, così come il prezzo del greggio a 53,55 dollari, mentre scende l'oro. Sotto pressione l'inglese Metro Bank (-31%), per problemi di classificazione dei crediti, deboli i tecnologici Ams (-1,99%) ed Stm (-0,6%) dopo le stime trimestrali di Asml, risalita fino alla parità.

Rimbalzo di Tim (+1,5%) ieri su nuovi minimi, bene Renault (+1,1%), che domani nomina il successore di Carlos Ghosn.