Borsa: Europa debole, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Si confermano deboli le borse europee nella mattinata, da Londra (-0,49%) a Francoforte (-0,37%), da Parigi (-0,17%) a Milano (-0,2%) che migliora, mentre Madrid (+0,31%) è l'unica a salire. Girano in positivo i futures Usa dopo il dato sulla fiducia delle imprese in Francia lievemente sotto le stime, mentre l'indice manifatturiero della Fed di Dallas è atteso in miglioramento per il mese di gennaio.

Gli investitori guardano alla Brexit e alle trattative tra Usa e Cina sui dazi della prossima settimana dopo la parentesi del vertice di Davos, al secondo giorno. In assestamento lo spread tra Btp e Bund a 251,4 punti, mentre il dollaro si rafforza sull'euro e sullo yen, il petrolio risale sopra 53 dollari a barile e l'oro si porta a 1.286 dollari l'oncia (+0,05%).