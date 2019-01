Arvedi, 20 milioni per impianto 4.0

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il Gruppo siderurgico Arvedi ha avviato i lavori per la realizzazione di un nuovo stabilimento di 10mila metri quadrati, con un forno per la realizzazione di tubi d'acciaio nell'area di Porto Canale (Cremona), secondo i criteri di Industria 4.0. Secondo la controllata Arvedi Tubi Acciaio, l'investimento stanziato è di 20 milioni di euro e l'impianto è predisposto per il raddoppio, previsto già nel 2020. A regime, l'occupazione prgrammata è di circa 40 addetti, per i quali l'azienda, che a breve partirà con la campagna di reclutamento, prevede un percorso di formazione tecnica e metallurgica.