Messina, in Italia Npl sotto controllo

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il problema a degli Npl è "assolutamente sotto controllo specialmente nel nostro Paese, in Italia, perchè c'è una forte riduzione". Così il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di una intervista a Davos con Cnbc. Parlando poi delle banche, Messina ha detto che "il sistema italiano è solido".

Messina ha poi affrontato il tema dello spread sostenendo che quello attuale non è "corretto guardando i fondamentali del Paese. Perchè quello corretto per l'Italia è a 150 punti base.

Secondo la mia opinione il mercato capirà e nei prossimi mesi ci sarà una riduzione dello spread".