Borsa: Milano in calo con banche e Tim

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Seduta da dimenticare per Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,03% a 19.437 punti. Frena in particolare Tim (-6,24% a 0,446 euro) A pesare i risultati preliminari diffusi la scorsa settimana con le prospettive per il 2019, la recente bocciatura dell'Agcom del progetto di scorporo interno della rete, mentre continuano gli attriti tra gli azionisti Vivendi ed Elliott. Sempre sotto la lente i bancari con Banco Bpm che perde il 2,69% e, a seguire, Unicredit (-2,14%) e Ubi (-1,97%). Mentre Mps registra un calo dello 0,7%. Quest'ultima ha dato mandato ad un pool di banche per un covered bond. Fuori dal paniere principale vendite su Astaldi (-6,7%) in attesa delle offerte di Salini Impregilo che cede il 6,24% e Ihi. Tra i pochi titoli in positivo Unipol (+0,15%), Atlantia (+0,35%) e Juventus (+0,74%). Lo spread tra btp e bund chiude stabile a 250 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,73%.