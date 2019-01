Borsa: Europa conferma calo, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Confermano il calo le Borse europee dopo l'apertura in negativo di Wall Street con le vendite che premono sui finanziari e i titoli legati all'informatica. A frenare il listino sono i timori sull'esito delle trattative tra Usa e Cina sui dazi e l'allarme sulla crescita mondiale lanciato dal Fondo monetario. L'indice d'area Euro Stoxx lascia sul terreno quasi mezzo punto così come Parigi e Francoforte. Più pesanti Londra (+0,73%) e Milano (Ftse Mib -0,98%), dove è sempre sotto pressione Tim (-5,15%) sull'onda lunga dei preliminari di giovedì scorso, con la bocciatura dell'Agcom allo scorporo interno della rete e le frizioni tra i soci Vivendi ed Elliott. Male poi le banche con Ubs che perde quasi il 4% dopo i conti mentre a Piazza Affari Banco Bpm cede il 2,64%. E, a seguire, Unicredit (-2,11%) e Ubi (-1,7%) e Mps (-1,6%), quest'ultima ha dato mandato ad un pool di banche per un covered bond. E vendite su Astaldi (-6,3%) in attesa delle offerte di Salini e Ihi. Lo spread sfiora i 250 punti.