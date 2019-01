Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Avvio in calo per le Borse europee, in una giornata che sarà segnata dal discorso di Theresa May in Parlamento sulla Brexit, con Downing Street che fatica a trovare una via d'uscita allo stallo che si è creato con la Ue. Parigi ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,21% a 4.865 punti, Francoforte cede lo 0,26% a 11.176 punti mentre Londra arretra dello 0,18% a 6.955 punti.