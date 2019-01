Tria, stabilità moneta troppo rigorosa

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Stabilità monetaria e fiducia sono elementi essenziali" per l'economia. "Oggi abbiamo la stabilità monetaria, anche se forse interpretata in modo troppo rigoroso, perché si ricerca il target di inflazione al 2% e ancora dopo anni non siamo arrivati a quel punto. Ma certamente abbiamo un problema di fiducia ed è un problema che si ripresenta, non si risolve definitivamente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla presentazione all'Abi del volume sugli scritti di Guido Carli.