Borse Europa chiudono in netta crescita

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Chiusura in netto rialzo per le Borse europee, con Francoforte che svetta (+2,63%), seguita da Londra che, nel pieno delle incertezze sulla Brexit, ha comunque guadagnato l'1,95%. Solide pure Parigi (+1,7%), Madrid (+1,8%) e Milano, in coda ai listini ma comunque in crescita dell'1,22%.