Borsa Milano chiude solida (+1,2%)

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta della settimana in solido rialzo (+1,22% a 19.708 punti), anche se in coda agli altri listini europei. I mercati sono stati spinti dalla schiarita fra Usa e Cina. Lo spread è sceso a 247 punti. Sulla Borsa milanese ha pesato Tim, che ha ceduto il 7,2% dopo la delusione per le stime sui conti 2018 e 2019. Fuori dal Ftse Mib, ha invece volato Astaldi (+7,9%), in scia alle indiscrezioni su un riassetto del settore costruzioni. Fra i titoli principali, Stm è stato il migliore (+4,4%), seguito da Leonardo (+3,98%), cui ha giovato un accordo con il governo inglese sulla flotta di elicotteri. Bene anche Saipem (+3,96%), che ha firmato due contratti per un totale di 1,3 miliardi di dollari in Arabia Saudita. Acquisti su Tenaris (+3,6%), Cnh (3%) e Diasorin (+3%). Debole la gran parte delle banche, con Banco Bpm che ha perso l'1,8%, Mps lo 0,69%, Bper lo 0,59% e Ubi lo 0,21%. Solide invece le big: Unicredit (0,78%) e Intesa (+1,2%).