Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo con i progressi del dialogo tra Usa e Cina sul tema del commercio internazionale. C'è attesa anche per i dati sul Pil della Cina previsti per lunedì. I mercati non sembrano particolarmente preoccupati dalla situazione politica nel Regno Unito per la Brexit. Euro poco mosso sul dollaro in avvio di giornata con la moneta unica che passa di mano a 1,1396.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,8%. In positivo Francoforte (+0,77%), Londra (+0,69%), Parigi (+0,66%) e Madrid (+0,6%).