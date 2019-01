Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse asiatiche archiviano in positivo l'ultima seduta della settimana. Gli investitori guardano con ottimismo ai progressi del dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. L'attenzione si concentra anche sul Giappone dove rallenta l'inflazione e sulla Cina dove lunedì si conosceranno i dati sul Pil.

In positivo Tokyo che mette a segno un rialzo dell'1,2%. Sul mercato valutario lo yen si deprezza sul dollaro a 109,30 e 124,50 sulla moneta unica. Avanzano anche Shanghai (+1,4%), Shenzhen (+1%), Hong Kong (+1,1%) e Seul (+0,9%). In rosso Mumbai (-0,3%).

Sul fronte macroeconomico sono in arrivo i dati sulla bilancia partite correnti dell'Eurozona, le vendite al dettaglio del Regno Unito, e dagli Usa la produzione industriale e la fiducia dei consumatori.