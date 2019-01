(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee, positive fin dall'apertura, si sono rinvigorite con l'apertura in rialzo di Wall Street. La migliore è Francoforte, che cresce del 2,1%, seguita da Londra, che sale dell'1,9%. In salute anche Parigi (+1,6%). Milano, in coda, guadagna l'1%. Lo spread è in lieve salita ma resta sotto i 250 punti (249). I mercati confidano in una schiarita fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, che potrebbe portare addirittura alla loro rimozione. In Piazza Affari, Tim (-7,2%) sconta i poco confortanti risultati preliminari del 2018 e outlook sul 2019, mentre salgono Saipem (+3,5%), che ha firmato due contratti per un totale di 1,3 miliardi di dollari in Arabia Saudita, e Leonardo (+2,8%), per un accordo con il governo inglese sulla flotta di elicotteri.

Debole la gran parte delle banche, con Banco Bpm che perde l'1,7%, Mps lo 0,8%, Bper lo 0,6%, Unicredit lo 0,15%, Ubi lo 0,08%. Bene invece Intesa (+0,7%).

