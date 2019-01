Toninelli,basta monopolio della Tirrenia

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - "Siamo stanchi di questa situazione e porremmo fine al monopolio Tirrenia. Svolge un'utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è inaccettabile, ci sarà un cambiamento tra pochi mesi". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli oggi a Cagliari. "I tecnici sono già al lavoro per una nuova gara, una nuova convenzione, e ci sarà attenzione anche alla continuità delle merci, per il rilancio dell'economia sarda".