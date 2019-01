Nautica, VYR Viareggio 2019 il 9-12/5

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Si svolgerà a Viareggio dal 9 al 12 maggio 2019 la terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, l'appuntamento internazionale dedicato alla nautica dell'alto di gamma organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il partner strategico Nautica Italiana. Lo scorso anno il Vyr ha registrato 22mila presenze (il 59% da Paesi Europei, il 41% da Paesi extra-Ue), di cui 10mila operatori del settore. Anche per il 2019 la manifestazione conferma il suo format dedicato ai maxi yacht e alla filiera (accessori, componentistica, motori, marine e servizi) a cui si aggiungono la sezione Tender&Toys e le nuove aree Luxury Tenders & Ribs e l'area Broker. Il Vyr è organizzato con il supporto del Distretto Tecnologico per la nautica e la portualità Toscana, e il contributo di Regione Toscana e Toscana Promozione, e il sostegno dell'ICE. Spazio anche alla convegnistica e a momenti di b2b con il Broker and Shipyard Trading organizzato da Navigo e dedicato al business tra società di brokeraggio e cantieri navali.