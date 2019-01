Borse Europa apre in calo, Londra -0,5%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Apertura in calo per le principali Borse europee. Nei giorni del 'caos' Brexit, Londra ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,5% a 6860 punti. La Piazza peggiore è però Francoforte, in rosso dello 0,72% a quota 10.852, seguita da Milano, giù dello 0,62% a quota 19.357 punti.

Sullo stesso ordine di grandezza le perdite di Parigi (0,58% a 4.782 punti).