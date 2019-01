Brexit: Confindustria, opportunità ma Italia non pronta

La Brexit può pesare sull'export italiano con "in ballo circa 23 miliardi" ma può "generare anche opportunità" per l'Italia con più investimenti diretti esteri per 26 miliardi: "Un aumento del valore aggiunto pari a 5,9 miliardi annui, lo 0,4% del Pil".

Lo stima il Centro studi di Confindustria ma avverte: sono opportunità che "trovano però l'Italia impreparata a coglierle" per ragioni strutturali o istituzionali come "una maggioranza di Governo che a tratti non ha esitato a porsi in modo antagonista rispetto alla Commissione Ue", soprattutto sulla manovra.

L'analisi del Centro studi di Confindustria sottolinea come, dopo il voto di ieri, "tempi e modalità" della Brexit siano "più incerti". E' ovviamente "il Regno Unito il Paese europeo più esposto alle incertezze legate alla Brexit e l'esito del voto purtroppo le acuisce". Le "sfide" per le imprese, italiane ed europee sono "principalmente" in "due tipologie di ostacoli": quelle organizzative e finanziarie, dalle multinazionali che hanno base nel regno unito a chi appoggia sulla piazza di Londra per servizi finanziari con "la possibilità che ci possano essere aumenti del costo del credito delle imprese". Ed "in seconda battuta ci sono tutti gli ostacoli che le imprese esportatrici italiane si troveranno a dover affrontare quando il regno Unito uscirà dal mercato unico. Aver rimesso sul tavolo l'eventualità di un 'no deal' - avverte il CsC - implica la possibilità che si ricada in uno scenario in cui, almeno per un periodo e per determinate categorie di prodotto, si potrebbe finire per utilizzare le regole tariffarie del Wto". In sintesi: "Ne risentiranno le imprese esportatrici italiane che rischiano di vedere ridotti i volumi di beni rivolti al mercato britannico. In ballo ci sono circa 23 miliardi di euro". Sul fronte delle eventuali opportunità, legate ad una "riallocazione, almeno parziale, degli investimenti diretti esteri" di cui beneficia oggi l'economia del Regno Unito, Il CsC avverte: "Le opportunità che si sono presentate e si stanno presentando in corrispondenza di un avvenimento così epocale come la Brexit trovano però l'Italia impreparata a coglierle per ragioni di ordine strutturale e istituzionale". Sul fronte strutturale "l'Italia soffre uno svantaggio competitivo nel settore dei servizi finanziari rispetto ad altri paesi in Europa, quali per esempio, Paesi Bassi, Germania e Francia, che peraltro godono anche di una posizione geografica più centrale per servire il resto dei paesi membri". Tra le ragioni istituzionali "va annoverato che l'Italia, insieme al Regno Unito, è diventato il secondo paese tra i più critici rispetto all'attuale architettura istituzionale dell'Unione, con una maggioranza di governo che a tratti non ha esitato a porsi in modo antagonista rispetto alla Commissione europea, soprattutto durante le negoziazioni legate all'approvazione della Legge di bilancio".