Borsa:Europa in rialzo,Francoforte +0,9%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Apertura tonica, in scia al rimbalzo dei listini in Asia, anche per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,77% a 4.799 punti, Francoforte guadagna lo 0,99% a 10.962 punti e Londra lo 0,65% a 6.891 punti.