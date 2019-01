Aeroporti: Trieste, ricevuta offerta F2I

(ANSA) - TRIESTE, 15 GEN - Un'offerta del fondo di investimento F2i, tra i principali fondi infrastrutturali in Europa, è stata ricevuta a conclusione della prima fase della gara europea per la cessione del 55% delle quote di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. Lo annuncia Trieste Airport. La stazione appaltante - si legge in una nota - ha verificato, nella prima seduta pubblica, i requisiti amministrativi previsti dal bando e nei prossimi giorni, nell'ambito di successive sedute pubbliche, la Commissione nominata da Aeroporto Fvg valuterà quindi l'offerta tecnica ed economica attraverso i criteri definiti nel disciplinare di gara. L'assegnazione della gara potrà avvenire entro fine gennaio, il closing dell'operazione di cessione del 55% delle quote entro marzo per poi nominare il nuovo CdA e il nuovo Amministratore Delegato di Aeroporto Fvg. (ANSA).